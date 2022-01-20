中職／猿隊最多轟打者仍是林智勝 林泓育再拚20轟超前

樂天桃猿隊今天表明無意網羅林智勝，這位40歲老將本季動向依然未定，各隊將在農曆新年後展開第2階段春訓，「大師兄」邁向生涯第290轟、甚至挑戰300轟之路，球隊選項愈來愈少，重返中信兄弟隊當然也是不錯的選項。

林智勝目前289轟和張泰山並列中職史上第1，往後只要開轟都是空前紀錄，勢必成為媒體、球迷關注的焦點，是否有機會在過去效力的猿隊、兄弟隊之外，還在其他球隊累積全壘打數字，無疑是新球季的另類話題。

林智勝雖然無法回到2004年起步的猿隊，但他在生涯18個球季中，效力猿隊12季出現207轟，至今仍是隊史最多轟打者，2016年轉戰兄弟後，近6季追加82轟。

猿隊無意召回林智勝，最有機會超越林智勝隊史紀錄的打者是「小胖」林泓育，生涯12季累積188轟，在現役球員排名只落後兩人，另一人是林益全207轟。

林泓育本季有機會成為史上第4位200轟打者，但以隊史紀錄來說，還要再出現20轟才能超前林智勝；由於中職比賽用球恢復系數調降，去年只有全壘打王朱育賢（22轟）是唯一20轟打者，林泓育可能明年才會成為「猿王」。

猿隊在林泓育之後，依序是朱育賢133轟、陳金鋒132轟、陳俊秀127轟，其餘打者未達百轟紀錄。