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中職／瘋搶峮峮穿過的「原味」球衣 義賣價格高達13萬

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟Passion Sisters峮峮。 聯合報系資料照
中信兄弟Passion Sisters峮峮。 聯合報系資料照

因陳子豪應援舞爆紅的兄弟啦啦隊女孩峮峮，近年來在各大領域表現亮眼，也使她人氣水漲船高。身材凹凸有致的她，捐出先前穿過的緊身球衣，目前在義賣中，競標價格飆升至13萬6千元，可見人氣不同凡響。

人美心也美的她，參與中國信託慈善基金會所舉辦的愛心義賣活動，並捐出親筆簽名的貼身球衣，吸引大批粉絲前來競標。截至目前為止，累積金額已來到13萬6千元的高價，成為目前拍賣價格最高的物品。而最後售出所得，將全數捐給弱勢家庭，幫助偏鄉兒童。

而這場愛心義賣活動不只有兄弟啦啦隊Passion Sisters女孩所捐出的物品，球隊教練與球員也捐出棒球相關物品，一同共襄盛舉。其中又以李振昌的「實戰迷彩球衣」，累積總額2萬9千元最高。目前距離活動結束還有兩天的時間，所有競標物品金額有望持續升高。

峮峮義賣球衣累積總價。 截至拍賣網站。
峮峮義賣球衣累積總價。 截至拍賣網站。

義賣 愛心 弱勢家庭 偏鄉

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