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棒球／黃暐傑冬盟冠軍賽挨轟 成為前國聯全壘打王自拍背板

聯合新聞網 / 綜合報導
黃暐傑冬季聯盟冠軍戰遭前國聯全壘打王歐蘇納砲火攻擊。 截圖自影片
黃暐傑冬季聯盟冠軍戰遭前國聯全壘打王歐蘇納砲火攻擊。 截圖自影片

多明尼加冬季聯盟冠軍賽今(20)日火熱開打，目前效力東方之星隊的台灣好手黃暐傑，成為台灣第一人，首次在冬盟總冠軍戰登板，不料卻慘遭前國聯全壘打王歐蘇納（Marcell Ozuna）無情大砲攻擊，最終丟失3分，承擔敗投。

黃暐傑今日出賽冬盟總冠軍第三戰，在第四局領先一分時登板，當面臨席巴歐巨人隊重砲歐蘇納時，卻被轟出一記長遠的2分砲，局勢瞬間逆轉，最終打擊已熄火的東方之星以5:10不敵砲火猛烈的席巴歐巨人。

先前黃暐傑在冬季聯盟幾戰繳出中繼無失分好投，甚至在面對巨人強力打線，連續解決8人次，其中也包括前國聯重砲歐蘇納。但總冠軍賽之戰就沒那麼幸運，主投2局，被敲出3安，失掉3分、防禦率高達13.5，吞下敗仗。

而此役關鍵功臣歐蘇納，在轟出一發全壘打後，全隊士氣大增，也趕緊號召休息室的隊友前來本壘板自拍慶祝開轟，現場氣氛熱血沸騰。全隊在本壘板自拍的特殊慶祝影片也在網路上被大量轉發，掀起大批網友討論。此外，此畫面中還帶到被轟出全壘打的黃暐傑，站在投手丘上面露無奈的看著球被擊出牆外。

自拍 多明尼加

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