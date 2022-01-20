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中職／樂天桃猿無意網羅 林智勝鳳還巢戲碼落幕

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊今天表示，球團開會後決定不網羅林智勝。 報系資料照
樂天桃猿隊今天表示，球團開會後決定不網羅林智勝。 報系資料照

「大師兄」林智勝鳳還巢的話題要告一段落，樂天桃猿隊今天表示，球團開會後決定不網羅林智勝，目前傾向全力與球員談薪，並持續與成為自由球員的陳禹勳談約。

林智勝去年球季後與中信兄弟球團商討後，被放在60人保留名單外，成為自由契約球員，可以自由接觸球隊，免轉隊費、挑戰中職最多轟都是賣點。

林智勝生涯從LaNew熊隊起步，加上Lamigo桃猿隊，合計效力12年，幫助球隊拿下四座總冠軍，自己也取得三座全壘打王、一座打點王，若能回到老東家締造破紀錄的第290轟，甚至挑戰300轟，都是看點。

樂天桃猿隊原本也在評估網羅林智勝的可能性，不過近兩天開會討論後有了結論，領隊浦韋青今日表示，傾向不補強林智勝，未來全力與球員談薪，也會持續了解陳禹勳的想法。

加上之前統一獅、富邦悍將也都表示無意網羅，林智勝可能的去處剩下出賽機會大的味全龍隊，以及去年效力的中信兄弟隊，兄弟球團日前表示，會等林智勝與其他球團談完後再討論。

林智勝 樂天桃猿 中信兄弟

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