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日職／宋家豪返日備戰 樂天新口號「不讓了」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣投手宋家豪今天返日準備迎接新球季。 截圖自悍創運動經紀粉絲團
台灣投手宋家豪今天返日準備迎接新球季。 截圖自悍創運動經紀粉絲團

旅日台將幾乎全員到齊，台灣投手宋家豪今天返日準備迎接新球季，所屬的樂天金鷲隊也在同日公布年度新口號「不讓了」，再次衝擊暌違9年的太平洋聯盟龍頭甚至「日本一」寶座。

經紀公司悍創運動今天在臉書分享宋家豪啟程赴日，阪神隊陳偉殷最早從美國前往日本，昨天已經結束隔離開始訓練，而王柏融、吳念庭、王彥程也都陸續返日，張奕則是一開始就留在日本，只剩成為自由球員的陽岱鋼還在台灣待命。

樂天金鷲公布年度口號是「不讓了」。 截圖自樂天金鷲推特
樂天金鷲公布年度口號是「不讓了」。 截圖自樂天金鷲推特

樂天隊今天早上才傳出所屬球員在自主練習時確診新冠肺炎，至少確定宋家豪沒有接觸，而他今天返日後，最快也要到31日才能出關。

宋家豪去年球季扛起球隊主力牛棚角色，在松井裕樹受傷時，還一度代班終結者，累積3勝3敗、防禦率2.23，24次中繼成功、7次救援成功，63場出賽更刷新台灣投手在日職單季出賽最多紀錄。

樂天隊今天也公布年度口號「不讓了」，喊出每一球、每一個位置、每一場勝利都「不讓了」，樂天上一次拿下太平洋聯盟冠軍以及日本一是在2013年，當年帶領球隊奪冠的田中將大也重新歸隊。

樂天金鷲 宋家豪 牛棚

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