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日職／王柏融春訓一軍 新庄剛志想分BIG組、BOSS組

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊台將王柏融。 資料照片
火腿隊台將王柏融。 資料照片

日職火腿隊今天公布春訓一、二軍名單，台將王柏融列在一軍外野部門，不過「BIG BOSS」新庄剛志又有新想法，他心中想的不是一、二軍，而是「BIG」組、「BOSS」組，兩邊球員練習他都會去看。

根據傳統一、二軍分法，王柏融跟多數主力位處的一軍，將於2月1日在沖繩的名護展開練習，共有21名投手、5名捕手、8名內野手、6名外野手，而二軍則在沖繩的國頭球場訓練。

新庄剛志在自己的Instagram上表示，自己不希望區分一、二軍，而是視為「BIG」組、「BOSS」組，「我希望能在兩地都準備好住宿的地方。」暗示自己兩個訓練場地都會到場巡視。

王柏融在15日已經回到日本，等待隔離結束後、檢測確認陰性，最快26日就可回到球場、展開訓練，要趕上春訓應不是太大問題。

王柏融 新庄剛志 火腿

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