中職／蔣智賢可望跟進陳子豪 甩掉傷痛加入百轟俱樂部

「大師兄」林智勝目前289轟暫居中職史上第1，和張泰山並列領先，新球季挑戰新紀錄仍待新合約出爐；富邦悍將隊老將蔣智賢去年飽受傷痛之苦，挑戰生涯百轟進度受阻，今年如果出賽數夠穩定，成為史上第25名「百轟俱樂部」成員問題應不大。

蔣智賢2015年從中信兄弟隊起步，和林智勝當了兩年隊友，18年跳槽悍將，目前94轟紀錄在現役球員排名14，前一名就是去年繳出14轟，剛好達成百轟紀錄，成為史上第24人的陳子豪。

中職本季賽事4月2日開打，過去32季共有62名球員達到50轟，包括24位「百轟俱樂部」成員，林益全204轟名列史上第3，接著是彭政閔192轟、林泓育188轟。

從現役球員的全壘打產量看來，林泓育本季可望突破200轟紀錄，成為史上第4人；他在最近3個球季出現53轟，單季開轟都達2位數，今年應可達到里程碑。

蔣智賢2016到18年顛峰時期，一共出現69支全壘打，不過接下來3季只有22轟，去年因為右肩傷勢，整季出賽11場創下個人單季最少紀錄，全壘打也首次掛零，最近1轟已是前年9月30日的事。

悍將總教練丘昌榮初步規畫，蔣智賢在春訓階段會練一壘、二壘、三壘，不過他的傳球還未拉到正常距離，守三壘會比較吃力。

教練團評估，目前蔣智賢打擊沒太大問題，應可趕上春訓和開球，守備、傳球狀況仍待觀察，蔣智賢也希望今年可以健康打滿整季。

蔣智賢全壘打排名之後，接下來現役3人是郭嚴文88轟、詹子賢84轟、胡金龍80轟，其餘球員未達80轟紀錄。