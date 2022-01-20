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中職／薪資仲裁延至2月7日起受理 自由球員無法申請

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
聯盟宣布薪資仲裁受理時間因應春節調整至2/7起，不過自由球員談約則不受薪資仲裁規範。 聯合報系資料照
聯盟宣布薪資仲裁受理時間因應春節調整至2/7起，不過自由球員談約則不受薪資仲裁規範。 聯合報系資料照

中華職棒各球團談薪進度要加快。雖然去年球季打得晚，但薪資仲裁受理時間沒有因此延後，只因適逢春節延後至2月7日，與球員洽談薪資的時程變得緊迫，而自由球員談約則不受薪資仲裁規範。

中職去年打到12月1日才結束總冠軍賽，接下來包括自由球員宣告、教練團異動、60人保留名單擬定、洋將談約，這些待辦事項一一打勾，才輪到球員談薪。

雖然新球季4月2日才開打，但薪資仲裁時間沒有延後太多，中職在2019年12月根據仲裁委員做出的決議，確認每年2月1日起的5個工作天，為受理薪資仲裁的期限，今年因適逢春節假期，改為2月7日開始，於2月11日截止。

中職去年球季結束後，共有林益全、陳鴻文、陳禹勳、官大元4人行使自由球員權利，目前也都尚未確定去處，不過根據規定，自由球員談薪未果，是無法申請薪資仲裁。

根據聯盟規章中的「自由球員辦法」，其中薪資調解一項，說明「行使自由球員權利之選手，在與任何球團進行次年度合約的交涉過程中，不得向聯盟要求有關薪資與相關金錢之調解」。

中職史上共3人提出薪資仲裁申請，2019年球員工會理事長、中信兄弟隊周思齊開第一槍，隊友陳子豪隨後跟進，最終仲裁結果為周思齊遭駁回、陳子豪通過，成為打贏薪資仲裁庭球員第一人；2020年張志豪則是進入仲裁庭前達成共識而撤回。

自由球員 中職 周思齊

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