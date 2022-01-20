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中職／回顧洋砲開轟狠勁 喬治曾在在爆滿球迷前痛毆克力士

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
鷹隊喬治當年不滿被象隊克力的觸身球擊中，引發雙方球員打群架。 聯合報系資料照
鷹隊喬治當年不滿被象隊克力的觸身球擊中，引發雙方球員打群架。 聯合報系資料照

中華職棒新洋砲年代來臨，本季人數確定寫下近13季新高，本土打者競爭個人獎將面臨更大挑戰；回顧過去32季來台打拚的洋砲，三商虎隊鷹俠是唯一百轟打者，還拿過兩次全壘打王和打點王、1次打擊王，成為老球迷心目中永遠的「鷹大俠」。

中職洋砲全壘打前十傑依序是鷹俠、時報鷹隊喬治（68轟）、統一獅隊布雷（66轟）、味全龍隊坎沙諾（65轟）、兄弟象隊德伍（61轟）、獅隊林克（53轟）、虎隊哥雅（51轟）、象隊路易士（50轟）、虎隊康雷（44轟）、象隊帝波（37轟）。

三商虎隊鷹俠是歷年洋砲中唯一百轟打者。 聯合報系資料照
三商虎隊鷹俠是歷年洋砲中唯一百轟打者。 聯合報系資料照

鷹俠是中職元老級洋將，效力虎隊7年締造120轟紀錄，獅隊老將陳鏞基去年追平，兩人並列史上第16，獅隊蘇智傑目前106轟、兄弟隊陳子豪100轟，今年都有機會追平、甚至超前鷹俠。

喬治1994到96年效力鷹隊，98年回鍋中職加入虎隊，4個球季合計68轟也夠水準，94年奪下打點王，95年22轟、72分打點分別和隊友廖敏雄、路易士並列第1，但因打席、打數較多失去「雙冠王」。

值得一提的是，當年8月10日在屏東球場進行的象、鷹大戰，吸引滿場1萬人觀戰，喬治開轟後再次面對象隊洋投克力士，被觸身球伺候，抓狂衝向投手丘打人，引發兩隊球員大混戰，形成中職開打前6年最暴力事件。

布雷66轟雖名列洋砲第3，但他只花3個球季就打出這種數字，2006到08年的瘋狂表現堪稱史上罕見；這門多明尼加洋砲在2007、08年連奪全壘打、打點「雙冠王」，07年33轟一度是中職單季最佳紀錄，也是最近抱走這兩個打擊個人獎的洋砲。

坎沙諾、德伍同樣也花3個球季突破60轟紀錄，分別在1994、99年奪下全壘打王。

中職 喬治

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