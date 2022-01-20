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日職／新庄剛志再出招 將找「帝王級公關」羅蘭擔任春訓教練

聯合新聞網 / 綜合報導
新庄剛志再出新招，打算找「帝王級公關」羅蘭（如圖）等人擔任春訓臨時教練。圖擷取自IG
新庄剛志再出新招，打算找「帝王級公關」羅蘭（如圖）等人擔任春訓臨時教練。圖擷取自IG

日本火腿隊新監督「BIG BOSS」新庄剛志上任後奇招百出，不時拋出破天荒的新穎想法，屢屢攻佔媒體版面。最近他又有新的點子，想找非棒球專業的名人來擔任臨時教練，刺激球員的想法。

根據日本媒體「體育日本」報導，日本火腿隊將在2月1日展開春訓。為了訓練選手們，新庄打算找來8位來自各界的名人來擔任短期臨時教練，雖然人選尚未公開，但在媒體的探詢下，確定名單上有號稱「日本第一男公關」的羅蘭、前日本田徑冠軍「百獸之王」武井壯、知名田徑教練原晉等人。

新庄表示，雖然本來考慮要找棒球界的OB來，但一時覺得不是棒球選手，或許更能讓人學習到不同的東西，因此轉變了方向。新庄認為，羅蘭是為「和他氣質相似」的人，自從新庄上任以來，早就對球員們的外表多有要求，所以也希望選手能就近在羅蘭身邊，學習這位帝王級公關高尚的品味。兩人日前也曾經在羅蘭的youtube頻道上對談過。

媒體指出，武井壯、原晉監督等人，都是各自領域的佼佼者，思考模式也和新庄剛志相近。除了在技術層面之外，也刺激這支年輕球員為主體的隊伍不同想法。

新庄另外的考慮人選，也包括生涯一共381次盜壘成功的赤星憲廣、生涯2119安打的前田智德、日美通算245次救援成功的藤川球兒，以及交情甚篤的火腿隊OB岩本勉、森本稀哲等人。不過新庄說明，由於每個人也都有各自的行程，因此目前一切還尚未定案。

日本 新庄剛志

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