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UBL／大專棒聯四強22日開打 火球男競速有看頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，輔仁大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，輔仁大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供

110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，1月22、23日在台北市三重棒球場，文化大學、輔仁大學、台東大學及國立體大4支大學勁旅爭冠，還有「火球男競速」的話題延燒。

大專棒聯經歷15場預賽、7場複賽產生出最後四強，22日上午9點由複賽第一的文化大學對決複賽排名第4的國立體大，下午1點則由複賽排名第2的輔仁大學對上第3的臺東大學，決定23日的冠軍戰門票落在哪兩隊手中。

投手猛飆速球則是另一大話題，文化身高202公分的「巨投」林振瑋在大專棒聯投出158公里速球，與開南大學的潘文輝並列本屆速球王，林振瑋有機會在決賽搶攻獨居第一，不過輔大投手陳冠豪、國體李晨薰也都有150公里火球，決賽也會加入「競速」。

文化大學上屆跌出4強，今年捲土重來，打出預賽12勝3敗、複賽6勝1敗的戰績，如願重返決賽，且名列第一種子，朝隊史第12冠的目標邁進，陣中除了有「巨投」林振瑋，團隊砲火也十分兇猛，預、複賽累計5轟居各隊之冠。

輔仁大學前一次挺進4強已是103學年度的殿軍，近年球隊資源到位，更利於尋才，本學年度補強大一新戰力，強化板凳深度，預賽排名第一晉級，複賽5勝2敗也僅次於文化，相隔7年重返決賽的行列，挑戰隊史第2冠。

台東大學連兩年進4強，成為大學戰場上強悍的後山勢力，上學年度奪下季軍創隊史最佳，除了主力打者楊竣翔進入職棒發展，隊上陣容變動不大，尋求再創隊史紀錄。

國立體大過去連2年闖進冠軍戰，但都以亞軍作收，前一次奪冠已是103學年度，本學年度複賽直到最後一場保留比賽才搶下最後一張決賽門票，連續3年挺入4強。

大專棒球聯賽4強決賽場場轉播，Eleven Sports體育2台及SSUtv YouTube頻道可收看賽事直播，疫情期間鼓勵球迷收看轉播代替進場，欲入場觀賽之觀眾須遵守防疫規定，並聽從工作人員指示。

110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，台東大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，台東大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，國立體大為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，國立體大為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，文化大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽周末開打，文化大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供

棒球 李晨薰

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