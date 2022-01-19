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棒球／WBSC公布年度賽事 3項世界賽在台灣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會（WBSC）公布今年共有哪些世界級國際賽事，9項賽事裡有7項定案，其中3項都要在台灣開打。 截圖自ＷＢＳＣ官網
世界棒壘球總會（WBSC）公布今年共有哪些世界級國際賽事，9項賽事裡有7項定案，其中3項都要在台灣開打。 截圖自ＷＢＳＣ官網

世界棒壘球總會（WBSC）公布今年共有哪些世界級國際賽事，9項賽事裡有7項定案，其中3項都要在台灣開打，分別是U12世界盃棒球賽、U12世界盃混合壘球賽以及U23世界盃棒球賽。

U12世界盃棒球賽預計7月29日在台南開打，也是WBSC今年第一項棒球國際賽，地主中華隊要尋求衛冕，共有12隊參賽，包括日本、南韓、捷克、多明尼加、義大利、墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉，另外還有非洲、大洋洲以及外卡各一隊。

U12世界盃混合壘球賽預定8月10日至14日在台中舉行，有8支球隊參賽，中華隊是上屆冠軍，此賽事由男、女混合，每隊有14到16位10歲到12歲的選手，至少要有4位男生、4位女生在場上守備，打擊則是由男、女各5名選手交互上場。

中華隊去年在U23世界盃棒球賽以第6名作收，今年U23世界盃將在10月14至23日於台北舉辦，參賽隊伍有衛冕軍委內瑞拉加上取得資格的德國、荷蘭，另外有4支美洲球隊、3支亞洲球隊、1支非洲球隊與1支大洋洲球隊，還有1支外卡隊。

U23世界盃3支亞洲球隊要在亞洲錦標賽中決定資格，然而因為疫情關係，原本今年3月要在台灣舉辦的亞錦賽宣布延期，疫情也是未來這三項國際賽能否在台灣順利舉行的一大難題。

棒球 中華隊

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