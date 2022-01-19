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日職／陽岱鋼返台動向引討論 加盟中職有兩途徑
旅日球員陽岱鋼在生日當天放上一張人在台灣的照片，引起日本媒體關注未來動向，將加入中華職棒納入討論，陽岱鋼若要返鄉獻技，有兩種途徑，一是參加選秀，二是透過旅外傑出球員條款，得以自由接觸球隊。
日媒「Full-Count」今天撰文指出，陽岱鋼離開巨人隊成為自由球員後，若想要回到台灣參加中華職棒有一道障礙，因選秀是在6月底到7月初舉辦，需要等待一段時間才能出賽，如何維持身手會是一大考驗。
而陽岱鋼在找尋未來去處時，除了日職其他球隊外，也將美職、獨立聯盟納入考慮，如今外界也開始討論加入中職的可能性，旅外球員加入中職有其規則要遵循。
根據中職「新人球員選拔辦法」，未曾於聯盟註冊的旅外球員要加入中職，球團必須透過選拔會議取得該球員締結契約的交涉權，也就代表旅外球員只能跟選秀會上加盟球團商討，若拒絕要再等一年，少了自主選擇的機會。
例外的方式是，該條文中也補充，表現傑出之旅外球員，在會長主動提案、全體常務理事3分之2通過後，該球員可以與有興趣的球團洽談加盟，不受選拔辦法限制。
但若採旅外傑出球員條款要付出額外代價，球團取得該球員加盟權後，需於年度選秀會喪失一定次數的選秀權或其他補償，該條款上次使用是2013年郭泓志加盟統一獅隊，該年獅隊在選秀會上讓出三輪的選秀權。
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