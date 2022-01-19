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日職／以陳冠宇為例 日媒評陽岱鋼加盟中職也有障礙

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒撰文指出，就算陽岱鋼放棄日職決定回台打球，也未必能一帆風順。 聯合報系資料照
日媒撰文指出，就算陽岱鋼放棄日職決定回台打球，也未必能一帆風順。 聯合報系資料照

旅日好手陽岱鋼上季正式宣布離開巨人，但至今仍未找到新東家，日前他已返台靜待佳音，不過日媒今天也撰文指出，就算陽岱鋼放棄日職決定回台打球，也未必能一帆風順。

日媒《Full-Count》今天撰文分析，在日職累積1164支安打、4次金手套得主的陽岱鋼下一站將落於何處，儘管台灣本身也有職業棒球聯盟，但因為陽岱鋼沒有在中職打球的紀錄，因此要透過選秀方式才能加入，而中職選秀會向來辦在季中，大約7月舉行，因此陽岱鋼若想靠選秀進入中職，得先經歷半年的停滯期，等於半年無球可打。

以陳冠宇為例，大學畢業後他決定赴日發展，先效力橫濱、日後轉戰羅德，去年陳冠宇返台參加中職選秀，就是先加盟安永鮮物後才在選秀會上被樂天桃猿以第一輪順位選進，並於8月24日才迎來中職初登板。

文中還提到去年效力味全龍的田澤純一，點出他和陽岱鋼兩人情況相似，當年田澤效力於日本社會人球隊新日本石油ENEOS，隨後宣布挑戰大聯盟，但當他打算回歸日職時也是得透過選秀。

在台灣是超級球星，同時在日本也受到許多球迷關注的陽岱鋼，未來將何去何從日媒表示相當好奇也期待。

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