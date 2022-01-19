日職／陳偉殷出關到球場訓練 趕得及2月開訓
旅日投手陳偉殷結束總計10天的隔離日子，今天出關前往阪神隊所屬的鳴尾浜球場進行訓練，要趕上球隊在2月1日展開的春訓應該沒有太大問題。
陳偉殷是在1月8日抵達日本，前六天在日本政府指定的隔離設施度過，最後幾天則回到家中居家隔離，在今天終於可以出關，根據日本媒體「體育報知」報導，陳偉殷新冠肺炎檢測為陰性，今天現身球場展開訓練。
剛隔離出關的陳偉殷，第一天投入訓練，課表包括短距離衝刺以及傳接球，看起來身體沒有太大狀況，去年球季他因為左肩傷勢，只在一軍出賽兩場。
陳偉殷季後前往美國自主訓練，並治療肩傷，也由於當地疫情爆發，所以除了必要的練習及治療外，陳偉殷都避免外出，就怕影響返日計畫，如今終於照預想的時程回到日本、重新展開訓練。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言