日職／陳偉殷出關到球場訓練 趕得及2月開訓

旅日投手陳偉殷結束總計10天的隔離日子，今天出關前往阪神隊所屬的鳴尾浜球場進行訓練，要趕上球隊在2月1日展開的春訓應該沒有太大問題。

陳偉殷是在1月8日抵達日本，前六天在日本政府指定的隔離設施度過，最後幾天則回到家中居家隔離，在今天終於可以出關，根據日本媒體「體育報知」報導，陳偉殷新冠肺炎檢測為陰性，今天現身球場展開訓練。

剛隔離出關的陳偉殷，第一天投入訓練，課表包括短距離衝刺以及傳接球，看起來身體沒有太大狀況，去年球季他因為左肩傷勢，只在一軍出賽兩場。

陳偉殷季後前往美國自主訓練，並治療肩傷，也由於當地疫情爆發，所以除了必要的練習及治療外，陳偉殷都避免外出，就怕影響返日計畫，如今終於照預想的時程回到日本、重新展開訓練。