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中職／YT頻道遭駭後被停權 聯盟已回信說明靜待回應
中華職棒YouTube官方頻道遭「駭」，目前被停權，聯盟解釋推測是因有許多網友檢舉頻道遭盜用，以「違反社群規範」將頻道停權，聯盟已回信說明狀況，目前靜待YouTube官方回應。
中職近兩天不平靜，昨晚起YouTube頻道被盜用，頭像、封面都被竄改，還開起直播講比特幣，讓球迷超傻眼，部分影片也從公開介面消失，中職工作人員連夜搶救，今晚則直接跳出「這個帳戶因違反YouTube的社群規範而遭到終止」警語。
聯盟對此回應，「今天傍晚收到YouTube官方訊息通知，中職官方頻道因違反社群規範予以停權處置，聯盟已在收到訊息之後，回信說明從昨天開始聯盟頻道多次遭盜用之狀況，目前聯盟靜待YouTube官方之回覆。」
聯盟推測應是YouTube官方這兩天收到許多網友檢舉頻道遭盜用，因此以「違反社群規範」之原因將頻道停權，而此類狀況在YouTube不算罕見，還有專門小組處理這類案件，聯盟預期很快會有回應。
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