中職／真明星！黃恩賜主持處女秀 若有第6隊還想再拚
張弘稜簽約記者會上有驚喜面孔，前統一獅隊內野手黃恩賜擔任主持人，獻出他的主持處女秀，他透露對職棒仍有夢，若有第6隊期望還有機會能以選手身分再拚。
黃恩賜去年底遭獅隊釋出，探詢過其他4隊也無機會，目前先跟著安永鮮物隊練球，今天在經紀公司的安排下擔任記者會主持人，穿著一身格紋西裝現身會場，已先讓在場記者訝異他的新身分。
黃恩賜笑說：「現在有時間，要斜槓什麼就斜槓什麼。」大夥建議他轉型Youtuber，他自認不是這塊料，目前還沒有這個想法。
黃恩賜透露，今天是他的主持初體驗，本來自己還有點退縮，但經紀人一直跟他說他可以。過程中除了要掌握活動流程，也準備了題目與張弘稜問答，「初登板」表現不俗。
暫別職棒選手身分，但黃恩賜對職棒還有夢，他坦言目前其他4隊沒有機會，如果有第6隊出現，希望給自己再拚一次的機會。
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