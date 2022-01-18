棒球／徐基麟離開費城人隊有考量 投入中職選秀是選項

具旅美資歷的投手徐基麟今年初離開費城人隊，他坦言旅美生涯狀況較多，旅外機會得來不易、心裡也滿難受，有經濟和球員生涯的考量，後續打算隨中職球隊訓練，投入選秀是選項。

22歲的徐基麟2018年與美職費城人隊簽約、赴美報到，因為傷勢影響，2019年僅在小聯盟新人聯盟出賽1場，投0.2局失掉3分責失分、吞下敗投，後又碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

徐基麟直到去年才再有出賽紀錄，去年整季小聯盟出賽9場、皆為後援，投18.1局失掉10分（9分責失分），戰績2勝1敗、3次救援成功，去年底也被選入U23世界盃棒球賽台灣代表隊，中繼出賽2場，投4.1局失掉1分責失分。

徐基麟自評目前身體狀況非常好、沒有傷勢，去年球季小聯盟出賽，均速也有維持在146公里左右，熱身賽曾連續19場未失分。

費城人隊對徐基麟有期待，徐基麟本來沒有在釋出名單中，但徐基麟當初是帶傷簽約、簽約金並不高，他坦言：「簽約金是旅外球員一筆很大的後盾，如果一直沒有再往上升的機會，經濟上負擔也比較重，不想跟家裡拿錢、造成家裡的負擔。」

考量經濟和爭取更多延續球員生涯機會，與球團討論後，費城人1月初公布釋出徐基麟，徐基麟表示，雖然旅外生涯不是很順利，也體驗到不同風格的訓練方式，球速有再提升，目前最快球速149公里，變化球的品質和穩定度也提高。

旅美生涯不容易，徐基麟提到，過程中家人都全力支持，知道旅外機會得來不易，很感謝費城人隊球探王金勇當初願意給機會，「但不想要看家人這麼辛苦，運動員生涯有限，希望有更多的機會，也希望可以幫助家裡的經濟。」

徐基麟目前跟著亞洲棒球錦標賽培訓隊在台東訓練，昨天也睽違3個月實戰投球，但他自評表現不算好，控球還可以，但進壘位置不好、有被敲安打，預計還會有1至2場實戰登板。

培訓隊第一階段集訓26日結束，徐基麟農曆年後也考慮隨中職球隊訓練、維持出賽感覺，投入中職季中選秀是選項。