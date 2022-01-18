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中職／猿隊評估隊形 「沒有網羅陳鴻文的想法」
樂天桃猿隊在自由市場的補強目標，已有大致輪廓，領隊浦韋青表態評估隊形後，沒有爭取陳鴻文的想法，是否出手網羅林智勝則在近一、兩天內會有結論。
今年自由市場冷冰冰，4名提出FA申請的球員林益全、陳鴻文、陳禹勳、官大元至今合約未定，林智勝也還在等待下家，且多隊都明言無意參戰FA市場，曾表態有興趣的猿隊，已屬其中態度最積極的一隊。
浦韋青表示，目前沒有FA洽談的新進度，至於曾表態會評估的陳鴻文，他說：「在評估隊形後，目前沒有網羅的想法。」
林智勝被中信兄弟隊放在60人名單外，不受轉隊費限制，各隊可以自由接觸，猿隊也對他的回歸審慎評估中，目前還沒有結論。浦韋青指出，預計會在這1、2天，公司各部門的討論後會有一些想法。
自家球隊的陳禹勳，猿隊已與他的律師接洽，預計在本周洽談，目前也尚未有新進度。
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