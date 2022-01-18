棒球／自掏2億日元蓋棒球場 筒香嘉智：要讓小孩享受棒球

效力美職海盜強打筒香嘉智近日自掏腰包，在家鄉和歌山縣蓋一座棒球場「筒香體育學院」，一共斥資2億日圓（約4700萬台幣），預計2年後還會組成少年棒球隊。

有鑒於日本從事棒球這行的年輕人越來越少，筒香嘉智蓋棒球場一方面想回饋家鄉，一方面希望能藉此吸引更多小孩打棒球，「橋本市一直都沒有一座棒球場，所以我來蓋一座，我覺得孩子們是真的享受棒球，所以要有給他們成長的好的環境，希望從我開始，在故鄉打造出棒球學校。」

筒香嘉智在2019年擔任該市的體育推進顧問，很早以前就萌生蓋棒球場的想法，終於在今天等到「筒香體育學院」成立的好消息，目前確定該球場分成一座主球場和一個附屬球場，室內練習場已完工，目標今年夏天蓋好主球場，總工程約花上2億日圓，全由筒香嘉智一人支出。

另外，筒香嘉智還計畫組成少年棒球隊，預計會在2年後產生，「從我在橫濱隊開始，我就感覺到需要打造出一個讓孩子們能夠真正享受棒球的成長環境，我用自己的方式去實踐這種感覺。」