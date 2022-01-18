MiLB／殯儀館練膽 張弘稜練出1分差也不怕被打的心臟

張弘稜今天與海盜隊正式完成簽約，三民高中教練張榮勳也到場見證，爆料他高中時有點小脾氣、也有點怯場，還曾為了訓練他的膽試，要他去學校附近的殯儀館練膽。

張弘稜的棒球之路起步較晚，進入彰化藝中才開始打球，高中赴高雄就讀盛產旅外球員的三民高中，如今也成為校史第11位旅外球員。

張榮勳透露，張弘稜從高二就許下旅外的願望，學校過去出過10位旅外球員，學長們回來學校分享旅外生活，講過許多辛苦的地方，但張弘稜還是堅持這條路，其中也曾有過比較怯場的時期，對丟內角球有畏懼，為了幫他練膽而出奇招。

張弘稜聊到此事有點害羞，先是討饒「不要再說了」，隨後吐露是在高二時因為畏懼丟內角球，教練有安排特訓，「他就說，去九龍殯儀館就敢丟了吧！應該是要幫我練膽吧！」

至於有沒有用？他說：「有是有，但應該是心理作用吧！3年級就完全不怯場了，就算1分差的比賽，都沒有怕被打的心態，跟他拚，輸了就輸了、回去再練。」