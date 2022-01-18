中職／聯盟YT被盜成市值4億公司 網友：要不要來當第七隊？

中華職棒Youtube官方頻道昨日晚間疑似被盜，頭像、封面及簡介全都遭人竄改，甚至還突然出現一位外國人開直播講解比特幣，一度湧進6000人觀看。

在YouTube上擁有超過31萬訂閱的中職頻道，昨日晚上9點20分左右，有眼尖的網友發現帳號疑似遭駭客盜用，頭像和封面一度被換掉，變成一家市值有4億美元的微策略（MicroStrategy Incorporated）公司，下方還冒出一位外國人直播講比特幣。

經過工作人員處理後，在晚上10點30分左右狀況大致排除，中職的頭像以及橫幅歸位，但隨即又被盜用，晚上11點左右才恢復正常，不過頻道內已經有多則影片疑被駭客刪除，像是去年台灣大賽G4兄弟奪冠拋彩帶的畫面，目前只剩下2部還留著，不知能否修復成功。

對於帳號一度變成微策略公司所有，球迷紛紛開玩笑表示，「那家公司市值4億美欸，要不要當第七隊」、「第七隊！微策略比特犬隊」、「還是這是第六隊啊」、「看來中職第六隊是比特幣相關企業。」

然而球迷也擔心兄弟部分冠軍影片消失找不回來，「爪爪拋彩帶的影片還回得來嗎」、「中信拿冠軍的影片好像被刪掉了，百萬象迷是不是要進攻」、「兄弟拋彩帶影片被刪了，惹錯人了啦。」