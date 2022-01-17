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日職／35歲生日快樂！陽岱鋼仍在台下家仍無消息
旅日多年的好手陽岱鋼去年揮別5年東家讀賣巨人，返台後相當低調，今天是他35歲的生日，他稍早也在臉書放上在烏日高鐵站的照片，透露自己人在台中。
照片中，陽岱鋼一襲深色寬鬆上衣配白褲，在高鐵站從容地拉著行李箱，看起來非常「潮」。而今天正好是他的35歲生日，貼文下方湧入許多球迷祝福他生日快樂，中華職棒秘書長楊清瓏也現身其中。
陽岱鋼在2007至2016年效力於日職火腿隊，2017年轉隊至巨人後出賽機會不如以往，去年更只在一軍出賽7場，為生涯至今最少的一季。去年季後陽岱鋼與巨人的合約到期，巨人球團雖開出合約想留住陽岱鋼，但他仍選擇離開，先前經紀公司也發出聲明，表示感謝過去5年來球團的照顧與球迷的支持，待動向確定後會再向大家說明。
不過其他旅日球員如陳偉殷、王柏融和吳念庭等人都已返回日本，替即將到來的春訓做準備，只有陽岱鋼還留在台灣。
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