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中職／布里悍還錢了 英雄點頭放行他加入味全龍

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋投布里悍。 聯合報系資料照片
味全龍隊洋投布里悍。 聯合報系資料照片

布里悍韓職英雄隊的合約問題最終獲得解決，南韓媒體SPOTVNEWS報導，球團人士證實已經收到他退還的2個月薪水，將會同意他與味全龍隊簽約。

布里悍去年在龍隊繳出4勝1敗、防禦率0.60，展現碾壓中職的實力，也重獲韓職關注目光，他在5月底離台、轉戰英雄隊，出賽10場，貢獻7勝3敗、防禦率2.95，卻在7月因家事返美後一去不回，他與英雄隊的合約未完全履行，今年的動向也因此受到影響。

中職與韓職之間有互不挖角協議，根據中職規章中的「台韓球員合約協定」第3條，「若該名韓職球員與任一韓職球團仍在合約狀態內或被其列入保留、任何禁止出賽或選秀等名單，則韓國職棒會長應通知中華職棒會長，除非經過該韓職球團及韓國職棒會長的批准，否則該中職球團後續將不可聯繁並雇用該名韓職球員。」

卡在這一規章，龍隊想簽布里悍須得到英雄、韓職聯盟批准，而英雄開出的條件為布里悍須返還2個月薪水，收到就會放人，韓媒今天報導英雄已證實收到退款，且在進行批准布里悍加入龍隊的相關程序。

報導中也提到，韓職不僅與中職有此項規定，與日職、美職之間都有類似條款，因此除非布里悍要去中南美洲打球，否則赴日、留美都會遇到同樣關卡，勢必要解決與英雄的合約糾紛。

韓職 布里悍 中職

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