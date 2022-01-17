棒球／亞錦賽延到何時未定 棒協希望5、6月登場

亞洲棒球錦標賽確定再次延期，至於延到何時，中華民國棒球協會表示，要等到3月的亞洲棒球總會召開執委會討論後才有明確答案，協會立場則希望於5、6月進行。

第30屆亞錦賽原訂去年12月舉行，因疫情延到今年3月20日、地點維持台中，但因疫情再次升溫情影響確定再度延期，今天的會議後正式公告此事。

中華棒協表示，因為亞錦賽是今年10月份在台北舉行的U23世界盃資格賽，按照協會立場，希望能在5、6月份進行，但一切都需等亞棒總開會後才能決定。

目前中華培訓隊在台東體中球場進行第1階段集訓，預計在26日結束，待農曆新年假期結束後，將展開第2階段訓練，為延賽日期待定的亞錦賽以及9月的杭州亞運備戰。