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棒球／亞錦賽延到何時未定 棒協希望5、6月登場
亞洲棒球錦標賽確定再次延期，至於延到何時，中華民國棒球協會表示，要等到3月的亞洲棒球總會召開執委會討論後才有明確答案，協會立場則希望於5、6月進行。
第30屆亞錦賽原訂去年12月舉行，因疫情延到今年3月20日、地點維持台中，但因疫情再次升溫情影響確定再度延期，今天的會議後正式公告此事。
中華棒協表示，因為亞錦賽是今年10月份在台北舉行的U23世界盃資格賽，按照協會立場，希望能在5、6月份進行，但一切都需等亞棒總開會後才能決定。
目前中華培訓隊在台東體中球場進行第1階段集訓，預計在26日結束，待農曆新年假期結束後，將展開第2階段訓練，為延賽日期待定的亞錦賽以及9月的杭州亞運備戰。
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