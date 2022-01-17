MiLB／道奇賭一把！簽去年日本獨立聯盟僅投2場23歲新秀
大聯盟昨天開啟國際自由球員簽約，不少亞洲好手都受到美職球團青睞，其中道奇與日本獨立聯盟的23歲投手松田康甫簽下小聯盟合約，不過他過去一年來僅在獨立聯盟出賽2場、抓到2個出局數，道奇此舉就像是賭一把。
據日本媒體《日刊體育》報導，松田康甫身高193公分、體重93公斤，最快球速可達155公里，這回因身材優勢和速球實力被球探挖掘，松田康甫簽約後興奮地說：「我真的很開心，當我告訴家人時，他們都驚訝地說：『怎麼可能！』」
松田康甫畢業於金澤高校，最佳成績是全縣前八強，沒有打過甲子園。而他在拓殖大學4年大學生涯只出賽1場，教練團特別讓他在畢業前夕的排名賽登板「紀念」，他投了13球只有1顆直球，送出3保送。畢業後松田康甫沒有就此放棄棒球，而是加入獨立聯盟BC茨城隊，受到前監督的鼓勵享受棒球。
球界人士點出松田康甫獲得旅美機會的原因，他的投球角度會讓打者感覺比實際球速還快，球速就是他最引人注目的優勢。
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