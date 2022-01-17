快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／胡金龍向統一獅報到 回台南打球「感覺不一樣」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
胡金龍加盟統一獅，今天參加球隊練習。圖／統一獅提供
胡金龍加盟統一獅，今天參加球隊練習。圖／統一獅提供

曾打過美國職棒的胡金龍轉戰統一獅，今天開始在球場練習，他表示，能回到台南家鄉打球，母校南英商工組教練牛爸陳獻榮是關鍵，他表示，自己身體還不錯，也唯有健康的身體才能把球打好。

2020年胡金龍疑受「胡弟事件」影響，去年與富邦合約到期後未被放入60人保留名單，沉寂1年多後，日前加入統一獅，今天上午到統一獅報到並在台南棒球場參加練習。

沉寂了1年多，胡金龍感謝南英學長郭泓志的收留，能繼續練習，他表示，一直維持應有的狀態，就差實戰。他說，期間除了統一獅，也有其他球隊有意網羅，不過，讓他決定回到家鄉打球的是牛爸陳獻榮，牛爸對於他回台南打球也相當開心，希望能常回學校找他泡茶。

胡金龍說，這段期間因遇到疫情，剛好可以讓自己沉澱一下，但最重要的還是還是要維持自主訓練，保持好體力。被問到球迷是否對於他的身手持懷疑態度，想證明自己還能繼續打？胡金龍說，沒有絕對，自己能百分百打好球是球迷想看見的，現在要把身體保護好，沒有健康的身體，不會有好成績。

他表示，與統一獅的前輩球員陳鏞基、高志綱等人都有連絡，昨天也有球員打電話給他，歡迎來統一獅打球，他表示會努力打球，希望能有好表現，不要影響到他人。他說，自己從高中畢業到美國職棒發展，然後回到台灣，繞了一圈又回到家鄉，「回家打球感覺還是不一樣」。

統一獅 胡金龍 陳鏞基

延伸閱讀

中職／生涯第一紙1年約 胡金龍大減薪自認「應該的」

中職／胡金龍生涯成績重新啟動 拚最速1100安需3成31打擊率

中職／陳傑憲史上打擊王倒數 新隊友胡金龍有機會直擊

中職／獅隊簽胡金龍真的賺嗎？ 前職棒球員分析五大要點

相關新聞

中職／生涯第一紙1年約 胡金龍大減薪自認「應該的」

胡金龍披上統一獅隊51號球衣從家鄉台南重新出發，月薪降到生涯低點，但他坦然接受，自認過去一年半沒有成績，薪水被大砍是應該...

中職／胡金龍向統一獅報到 回台南打球「感覺不一樣」

曾打過美國職棒的胡金龍轉戰統一獅，今天開始在球場練習，他表示，能回到台南家鄉打球，母校南英商工組教練牛爸陳獻榮是關鍵，他...

日職／自主訓練營變集中感染營 6選手確診遍佈4隊

自主訓練營變集中感染營，由軟銀球星柳田悠岐發起的自主訓練營，今天傳出8人確診新冠肺炎，其中6名為選手，影響遍及4隊。

棒球／亞錦賽二度延期 中華隊備戰目標切換為亞運

新冠疫情未退燒，亞洲棒球錦標賽二度受到波及，由於日、韓球隊來台有難度，訂於3月於台中開打的賽事，將在今天正式公告取消，何...

MiLB／道奇賭一把！簽去年日本獨立聯盟僅投2場23歲新秀

大聯盟昨天開啟國際自由球員簽約，不少亞洲好手都受到美職球團青睞，其中道奇與日本獨立聯盟的23歲投手松田康甫簽下小聯盟合約，不過他過去一年來僅在獨立聯盟出賽2場、抓到2個出局數，道奇此舉幾乎如同「開福袋」。

棒球／亞錦賽延到何時未定 棒協希望5、6月登場

亞洲棒球錦標賽確定再次延期，至於延到何時，中華民國棒球協會表示，要等到3月的亞洲棒球總會召開執委會討論後才有明確答案，協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。