中職／胡金龍向統一獅報到 回台南打球「感覺不一樣」

曾打過美國職棒的胡金龍轉戰統一獅，今天開始在球場練習，他表示，能回到台南家鄉打球，母校南英商工組教練牛爸陳獻榮是關鍵，他表示，自己身體還不錯，也唯有健康的身體才能把球打好。

2020年胡金龍疑受「胡弟事件」影響，去年與富邦合約到期後未被放入60人保留名單，沉寂1年多後，日前加入統一獅，今天上午到統一獅報到並在台南棒球場參加練習。

沉寂了1年多，胡金龍感謝南英學長郭泓志的收留，能繼續練習，他表示，一直維持應有的狀態，就差實戰。他說，期間除了統一獅，也有其他球隊有意網羅，不過，讓他決定回到家鄉打球的是牛爸陳獻榮，牛爸對於他回台南打球也相當開心，希望能常回學校找他泡茶。

胡金龍說，這段期間因遇到疫情，剛好可以讓自己沉澱一下，但最重要的還是還是要維持自主訓練，保持好體力。被問到球迷是否對於他的身手持懷疑態度，想證明自己還能繼續打？胡金龍說，沒有絕對，自己能百分百打好球是球迷想看見的，現在要把身體保護好，沒有健康的身體，不會有好成績。

他表示，與統一獅的前輩球員陳鏞基、高志綱等人都有連絡，昨天也有球員打電話給他，歡迎來統一獅打球，他表示會努力打球，希望能有好表現，不要影響到他人。他說，自己從高中畢業到美國職棒發展，然後回到台灣，繞了一圈又回到家鄉，「回家打球感覺還是不一樣」。