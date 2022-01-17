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中職／生涯第一紙1年約 胡金龍大減薪自認「應該的」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
胡金龍結束悍將生涯後，今天向獅隊報到。 圖／統一獅隊提供
胡金龍結束悍將生涯後，今天向獅隊報到。 圖／統一獅隊提供

胡金龍披上統一獅隊51號球衣從家鄉台南重新出發，月薪降到生涯低點，但他坦然接受，自認過去一年半沒有成績，薪水被大砍是應該的。

胡金龍結束悍將生涯後，選擇投向家鄉球隊懷抱，今天向獅隊報到，穿上練習衣投入相隔超過500天的團隊訓練，新球季起他不再是高薪族群，而是領著生涯新低的18萬月薪。

胡金龍2012年底以狀元身份進入義大犀牛隊，生涯不曾經歷過1年1簽，前9年合計是3紙2年合約、1紙3年合約，月薪從2013年的38萬起步，接著逐年為45萬、53萬、55萬、65萬、70萬、75萬、70萬、70萬。

胡金龍去年月薪高達70萬，「冰凍」一年半後重出江湖，選擇從獅隊重新出發，也接受薪水被打了25折，胡金龍自承：「「這本來就是比賽的一部分，一年半沒成績，本來就應該的。」

前年的「胡弟風波」成為胡金龍生涯的分水嶺，今年以1年約、月薪18萬進入獅隊，歷經一年半的空白期，他坦言要回到棒球場上，做了很大的心理建設，也會擔心自己還打得打得到，「牛爸」陳献榮鼓勵他再拚，阿嬤也希望再看到他打球，成為胡金龍回歸中職的最大推手。

胡金龍結束悍將生涯後，今天向獅隊報到。 圖／統一獅隊提供
胡金龍結束悍將生涯後，今天向獅隊報到。 圖／統一獅隊提供

胡金龍 統一獅

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