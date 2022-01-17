中職／雙猿攜手 陳冠宇、王溢正穿籃球衣沒錯棚

職棒、職籃雙猿攜手，中職樂天桃猿隊、PLG桃園領航猿隊互披戰袍拍形象照，推出聯名商品，王溢正、陳冠宇兩位左投一起穿上籃球衣秀穿搭，陳冠宇笑說小時候曾打過籃球，「最羨慕籃球在室內場館不會曬黑。」

兩支桃園職業隊的聯名企劃「雙猿樂起來」，兩隊球衣交換穿搭，領航猿由總經理陳信安、當家球星施晉堯當代表，桃猿隊則推出王溢正、陳冠宇。身為文化大學學長的王溢正為施晉堯戴上球帽，戲稱：「加盟儀式就是這樣」，施晉堯笑說：「加盟後第一件事情就是先幫學長撿球。」

陳冠宇穿上籃球衣拍照，提及對籃球的印象，陳冠宇說：「小時候曾打過籃球，最羨慕籃球在室內場館不會曬黑。」

「雙猿樂起來」搭配桃園領航猿的年度口號「RISING」，推出風衣、外套，兩隊在今天公布多項優惠好康，於樂天市場訂購，可獲贈領航猿證件帶，於領航猿線上商城消費即贈樂天桃猿證件帶。