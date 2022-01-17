聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／自主訓練營變集中感染營 6選手確診遍佈4隊
自主訓練營變集中感染營，由軟銀球星柳田悠岐發起的自主訓練營，今天傳出8人確診新冠肺炎，其中6名為選手，影響遍及4隊。
日職春訓將於2月1日展開，不少選手已經展開備戰，而柳田悠岐在佐賀縣嬉野市進行自主訓練，多位選手加入他的行列，上周還曾吸引超過百名媒體到場採訪，今天卻傳出集體染疫。
日本媒體報導，部分選手在15日開始發燒、身體不適，因此在16日12名選手及工作人員進行PCR檢測，最終8人呈陽性，其中6人為選手。
各球團陸續公布麾下確診選手，6人清單也曝光，分別是軟銀的柳田悠岐、真砂勇介、谷川原健太、火腿隊清宮幸太郎、西武隊戸川大輔、羅德隊安田尚憲。
日本媒體指出，6人的症狀輕微，有人發燒、有人為無症狀。羅德球團提到，安田在15日發燒，於隔日的檢測中確診；清宮為第一年加入柳田的自主訓練，就碰上染疫，目前已在醫院隔離治療中，球團表示他的症狀相當輕微。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言