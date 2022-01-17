日職／自主訓練營變集中感染營 6選手確診遍佈4隊

自主訓練營變集中感染營，由軟銀球星柳田悠岐發起的自主訓練營，今天傳出8人確診新冠肺炎，其中6名為選手，影響遍及4隊。

日職春訓將於2月1日展開，不少選手已經展開備戰，而柳田悠岐在佐賀縣嬉野市進行自主訓練，多位選手加入他的行列，上周還曾吸引超過百名媒體到場採訪，今天卻傳出集體染疫。

日本媒體報導，部分選手在15日開始發燒、身體不適，因此在16日12名選手及工作人員進行PCR檢測，最終8人呈陽性，其中6人為選手。

各球團陸續公布麾下確診選手，6人清單也曝光，分別是軟銀的柳田悠岐、真砂勇介、谷川原健太、火腿隊清宮幸太郎、西武隊戸川大輔、羅德隊安田尚憲。

日本媒體指出，6人的症狀輕微，有人發燒、有人為無症狀。羅德球團提到，安田在15日發燒，於隔日的檢測中確診；清宮為第一年加入柳田的自主訓練，就碰上染疫，目前已在醫院隔離治療中，球團表示他的症狀相當輕微。