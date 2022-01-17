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棒球／亞錦賽二度延期 中華隊備戰目標切換為亞運
新冠疫情未退燒，亞洲棒球錦標賽二度受到波及，由於日、韓球隊來台有難度，訂於3月於台中開打的賽事，將在今天正式公告取消，何時舉辦、能否舉辦還有未知數。
亞錦賽原訂舉辦日期為去年12月，已因疫情延期延到今年3月、地點維持在台中，但如今也確定不可行。由於日本、韓國疫情都還很嚴重，而台灣疫情近日也在急劇升溫，外國球隊無法以「泡泡模式」參賽，必須先隔離14天，來台參賽難度激增，將在今天的會議後正式公告延期。
由於亞錦賽也是U23世界盃的資格賽，因此還不會直接取消，將先延期再視後續狀況決定是否舉辦，若最終仍無法舉辦，將以上屆排名決定U23參賽資格。
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