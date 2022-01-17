日職／4次PCR檢測+18個冷便當返大阪 陳偉殷透露緊張心情

旅日好手陳偉殷去年球季結束後前往美國治療復健，8日返抵日本，昨（16日）他在臉書道盡「入境檢疫甘苦談」，分享自己與家人經歷了「4個核酸檢驗陰性和18個冷便當」後，才得以完成返家旅程。

陳偉殷昨天傍晚在臉書發文寫道：「終於回到大阪的家了！這是一趟需要連續4個核酸檢驗陰性，還有18個冷便當才能完成的返家旅程。」他解釋，在美國上飛機前須檢附陰性證明，抵達日本後在機場採檢，確定結果為陰性後才能前往政府指定的防疫旅館進行為期6天的隔離，而在隔離的第3天和第6天都得再做核酸檢驗，「必須說，每一次等核酸結果都還是會有一點點緊張！」

雖然在防疫旅館隔離6天期滿，但陳偉殷還得返回住處自主隔離，目前已確定他能趕上2月1日的春訓，他也表示期待在隔離結束後回到球場練習，網友紛紛留言替他加油打氣，期許陳偉殷今年能有好表現。

日本目前針對外籍人士入境仍採取嚴格管制，不過陳偉殷因為去年就已辦好工作簽證，因此不受限制，但在入境日本後仍須接受隔離。