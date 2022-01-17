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中職／胡金龍生涯成績重新啟動 拚最速1100安需3成31打擊率

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
胡金龍本季加盟統一。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
胡金龍本季加盟統一。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

胡金龍今天向統一獅隊報到，相隔571天再次投入團隊訓練，他的各項生涯數字將在今年球季重新啟動，第一個要挑戰的將是最速1100安，目前由林益全（場次、打席）、彭政閔（打數）把持紀錄。

胡金龍為中職史上打擊王（打數2000以上），握有2座安打王，安打的累積進程自然也很可觀，最速600安到1000安都是由胡金龍保持的紀錄，2020年4月18日從林柏佑手中敲出第1000安，僅用704場、3062打席、2809打數。

胡金龍目前累積1042支安打，生涯共打741場、3219打席、2950打數，若能在獅隊有穩定出賽機會，要破最速1100安不是不可能，但存在相當難度。

現有紀錄由林益全的817場、3484打席及彭政閔3125打數保持，胡金龍差58支安打達陣1100安，若要挑戰林益全的最速紀錄，需在76場、265打席內完成，要跨過彭政閔的紀錄則需以3成31打擊率以上的速度揮安，才能在175打數內敲出58安。

胡金龍2020年僅敲49安打就遭「冰凍」，再往前一年看，他在2019年的第47場、191打席、175打數敲出單季第58安，而胡金龍已有超過一年半沒有實戰，面對年輕投手球速越來越快、各隊洋投陣容升級，要端出與當年相當的打擊能耐，對即將滿38歲的胡金龍其實是不小的考驗。

胡金龍

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