中職／胡金龍生涯成績重新啟動 拚最速1100安需3成31打擊率
胡金龍今天向統一獅隊報到，相隔571天再次投入團隊訓練，他的各項生涯數字將在今年球季重新啟動，第一個要挑戰的將是最速1100安，目前由林益全（場次、打席）、彭政閔（打數）把持紀錄。
胡金龍為中職史上打擊王（打數2000以上），握有2座安打王，安打的累積進程自然也很可觀，最速600安到1000安都是由胡金龍保持的紀錄，2020年4月18日從林柏佑手中敲出第1000安，僅用704場、3062打席、2809打數。
胡金龍目前累積1042支安打，生涯共打741場、3219打席、2950打數，若能在獅隊有穩定出賽機會，要破最速1100安不是不可能，但存在相當難度。
現有紀錄由林益全的817場、3484打席及彭政閔3125打數保持，胡金龍差58支安打達陣1100安，若要挑戰林益全的最速紀錄，需在76場、265打席內完成，要跨過彭政閔的紀錄則需以3成31打擊率以上的速度揮安，才能在175打數內敲出58安。
胡金龍2020年僅敲49安打就遭「冰凍」，再往前一年看，他在2019年的第47場、191打席、175打數敲出單季第58安，而胡金龍已有超過一年半沒有實戰，面對年輕投手球速越來越快、各隊洋投陣容升級，要端出與當年相當的打擊能耐，對即將滿38歲的胡金龍其實是不小的考驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言