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高中木聯／鄭瑋翔投打個人秀 東體淘汰興大闖進16強

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
台東體中「二刀流」鄭瑋翔上演個人秀，幫助球隊闖進16強。圖／學生棒球聯盟提供
台東體中「二刀流」鄭瑋翔上演個人秀，幫助球隊闖進16強。圖／學生棒球聯盟提供

東大體中今天在高中棒球聯賽木棒組第2階段最後一戰，鄭瑋翔投、打都有出色表現，終場以8：6擊敗興大附農，拿下16強門票。

東體、興大在第2階段首戰都不敵南英商工，今天對決爭取16強席次，打完前3局2：2，東體4局上利用不死三振、李宗學適時安打，加上雙盜壘戰術搶兩分，興大5局下利用3安打、2失誤又扳成4：4平手。

東體6局上靠陽念祖、李宗學安打攻下超前分，6局下換上鄭瑋翔投球，連續3局演出9上9下，自己也在7局上敲出安打追加兩分。

9局上東體再得1分，興大9局下雖追回兩分，還是無法改變結果，在第2階段止步。

東體總教練陳峰岳表示，鄭瑋翔投打二刀流，投球局數不會拉長，今天前3局投很好，最後一局有點危機，7局上打回兩分也很關鍵，最後就是贏在這兩分。

高雄立德球場另一戰，大溪高中5任投手車輪戰，以7：1擊敗嘉義高中，與美和高中一起晉級16強。

三民球場兩場賽事，北科附工4：2擊敗東石高中，以分組第一前進16強，壽山高中狂揮19安打，以9：2打敗西苑高中，也挺進16強。

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