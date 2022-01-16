中職／裁判營吸引體育主播參加 紀華文分享奧運經驗

中華職棒裁判體驗營今天在天母球場正式開課，聯盟裁判特別組成13人講師群，安排一系列體驗課程，帶領近60名學員親身體驗棒球裁判工作，挑戰人體鷹眼瞬間判決的極限。

中職祕書長楊清瓏表示，裁判工作相當不容易，此次體驗營除了讓觀眾、球迷等棒球熱愛者親身體驗瞬間判決的感受，做出正確判斷，也讓裁判們透過教學找出提升判決方法。

中職裁判體驗營安排一系列課程，透過自製特殊輔助道具，加上現場多次演練，讓學員更了解講師教授內容，更結合近年熱門話題「科技棒球」、「電視輔助判決」、「鷹眼系統」、「電子好球帶」等，繼上次「儲訓裁判甄選」後，再度運用「電子好球帶」系統，開放學員挑戰，運動結合科技，讓學員更能身歷其境。

楊清瓏提到，未來將持續與科技部合作，體育署也會協助建構更好的系統，透過系統搜集的判決資料，進行好球帶調整與修正，進而提升主審裁判判決的精準度。

今天體驗營安排各項課程，包含基本判決手勢、壘審判決體驗、主審基本站位說明、主審好球帶體驗、抗爭議處理狀況說明及體驗；賽務部裁判長張展榮表示，裁判判決五大主軸包含態度、專業、公正、積極、熱忱，歷經無數次會議研擬出各項體驗課程，希望學員能在體驗過程中，感受裁判在場上的壓力，也從中感受裁判工作的樂趣。

現場模擬各式判決爭議狀況，裁判講師針對個別狀況現場教授如何應對場上爭議，也提到裁判必須平靜陳述現場狀況，不能夠有太大的情緒起伏，面對來自場上球員、教練的抗議，必須秉持公正態度、展現高EQ，讓比賽能夠順利進行，是裁判最重要的目標。

除了實際體驗裁判工作，聯盟裁判也透過這次體驗營，與學員面對面，分享擔任執法裁判的心路歷程。

中職副裁判長蘇建文，以「三千里路汗與淚」為主題，分享完成超過三千場執法，一路走來的內心世界；另一名副裁判長紀華文則是分享擔任「奧運殿堂」裁判的經驗與想法，讓學員收穫良多。

此次體驗營限額60名學員參與，其中有5名體育主播報名參加，親自體驗過後，主播們表示，能夠更加感受裁判的辛苦，這個職業真的不簡單；此外還有6名女性學員，展現巾幗不讓鬚眉的氣魄，場上判決SAFE、OUT的氣勢、表現並不輸給男性，讓裁判們印象深刻，獲頒最佳勇氣獎。