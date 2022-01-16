高中木聯／黃翰克完投勝高苑 稻江比輸高苑、玉里打包

高中棒球聯賽木棒組第2階段賽事今天落幕，稻江高商對高苑工商背水一戰，稻江投手黃翰克獨撐9局失1分，幫助球隊5：1獲勝，同組3隊加上玉里高中都是1勝1敗，比較優質率後由高苑、玉里晉級16強。

高苑首戰10：3擊敗玉里，玉里昨天6：0完封稻江，稻江今天對高苑之戰沒有退路，前兩局展開密集攻勢，包括2局上劉清榮陽春砲在內，一共攻下4分，7局上再靠王凱安打攻下第5分，一路維持領先到終場。

高苑打線遭到黃翰克壓制，只在2局下靠張誠恩安打破蛋，無法改變戰局；黃翰克以109球完投9局，被敲出6支安打，投出9次三振，他說：「以控球優先，對方想抓直球攻擊，因此多用變化球，招牌卡特球是總教練陳執信教的。」

黃翰克在本屆比賽首度完投9局，稻江首次挑戰木棒組，在第2階段止步。

岡山B球場另一場賽況，穀保家商3名投手蕭齊、沈家羲、林盛恩聯手，提前在7局結束以7：0擊敗普門中學，第2階段連贏兩場，普門1勝1敗也前進16強。

岡山A球場賽事，大理高中靠著張元愷後援守成，以5：3擊敗彰化藝中，挺進第3階段；善化高中9局上攻下5分上演逆轉秀，以5：4險勝崇義高中，搭上16強末班車。