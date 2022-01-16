中職／籌備台日交流賽 調查選手意願及疫苗狀況

中職預計在3月赴東京巨蛋與日本國家隊打交流賽，不過現在因疫情還是未知數，中職秘書長楊清瓏表示，已經提交防疫計畫，也初步徵詢選手意願，並調查選手接種疫苗的狀況。

中華職棒聯隊將由統一獅隊總教練林岳平領軍，日本武士隊則由栗山英樹領軍，台日交流賽預計在3月5日、6日進行。不過因為國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受到Omicron變種病毒影響又變嚴重，是否能成行還是未知數，預計在農曆年前會有答案。

日前日本媒體甚至提出解決方案，若到時中職聯隊無法成行，可以直接找王柏融、吳念庭、宋家豪等旅日選手直接組一支台灣隊，搭配一些日本球員與日本武士隊進行比賽。

中職秘書長楊清瓏今天出席裁判體驗營時表示，目前都在照計畫進行，林岳平已經列出中職聯隊教練團陣容，也初步調查選手意見與接種疫苗的情況，「因為去日本的前提是有沒有打2劑疫苗了，才能進入日本的泡泡。」

中職已經提交防疫計畫到中央流行疫情指揮中心，接下來要等指揮中心的消息。雖然中職聯隊到日本可望採取泡泡模式，不過回到台灣後隔離也是問題，尤其時間點已經接近開季，選手若要在防疫旅館隔離，勢必會有困難。

對此楊清瓏指出，在防疫計畫裡面也有提出，是否能讓球員在隔離期間也能採取類似泡泡模式，在球場與防疫旅館之間移動，讓中職聯隊的球員在隔離期間也可以練球維持手感，以銜接上熱身賽。