日職／曾為日本隊奧運銀牌成員 為了2瓶香檳淪為竊賊

45歲的前巨人隊投手小野仁因涉嫌偷竊香檳，昨（15日）遭日本秋田縣警方逮捕，曾經的奧運棒球銀牌得主淪落為竊賊，令人不勝唏噓。

日本媒體報導，小野仁去年11月25日涉嫌在超市偷走2瓶總值約1萬7500日圓（約新台幣4221元）的香檳，秋田縣警察署昨以盜竊嫌疑逮捕小野仁，隨後他也坦承犯案。

日媒指出，小野仁在高中時期就是備受期待的左投，1996年他入選國家隊、參加亞特蘭大奧運獲得銀牌，同年在選秀會第二輪被巨人選走。雖然他的球速可達近150公里，但由於控球問題，遲遲未能上到一軍，2002年他轉戰近鐵（現歐力士），卻仍苦無上場機會，隔年就遭排除戰力外。此後他曾與雙城簽約，不過沒能登上大聯盟。

這回小野仁被爆出偷竊醜聞，報導稱他「職業不詳」，有可能是因為退役後沒有穩定工作才鋌而走險。