中職／富邦悍將忠實球迷黑哥病逝 球團發文悼念

中華職棒富邦悍將忠實球迷「黑哥」鄧世強在今天病逝，享壽70歲，黑哥為悍將加油應援的身影讓球團、球員都印象深刻，悍將球團也發文悼念，感謝黑哥的每一場加油吶喊。

來自香港的「黑哥」鄧世強因妻子來台灣生活，從以前義大犀牛時期就開始支持球隊，直到富邦悍將接手仍是死忠粉絲，球季期間幾乎天天到場加油。去年底黑哥雖然身體狀況不佳，仍坐輪椅出席球迷會，悍將許多球員也都錄製影片為他打氣。不過黑哥的妻子今天在臉書上發文表示，黑哥已經於今天下午病逝。

富邦悍將晚間在官方粉絲專頁發文悼念，球團表示，「觀眾席上最賣力的黑哥是悍將非常非常重要的家人，爽朗笑聲及每一場加油吶喊，私底下更是常常鼓勵著悍將，黑哥的熱情不僅是悍將的動力，也感染著每一位悍將的球迷們，甚至在辛苦對抗病魔的期間，都能感受到黑哥的堅毅精神。」

在富邦悍將的發文底下，中華職棒官方粉絲團留言，「謝謝黑哥這麼多年來支持著中華職棒，願您安息，也希望家人朋友節哀，保重自己。」新北市長侯友宜也留言致意，「黑哥，我永遠的好朋友，一路好走！看台上你那賣力揮著加油棒的身影不會遠去，我們會一直記得。」