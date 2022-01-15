木棒聯賽／南英黃宥幃8局好投 挑戰中職添本錢

高中木棒聯賽第二階段第二天，南英商工壓出王牌投手黃宥幃，對東大體中先發8局失1分（非自責），率隊以3：1拿下勝利，取得分組第2勝確定前進第三階段16強。

黃宥幃失分出現在3局下，被安打、暴投以及失誤丟掉1分，以95球投完8局，只被敲出3安打，投出10次三振、3次四死球，表現出色。

南英總教練何信賢表示，黃宥幃控球好，會玩球，不會怯場，也是陣中最好的高三投手，因此讓他先發拿下這一場，今天有危機也都能化解，表現不錯。

黃宥幃畢業後打算投入中職選秀，他表示：「升高三暑假跟媽媽討論過，她也支持我，因為家境的關係能選就選，木棒聯賽跟選拔賽每一場比賽都要投好，希望爭取最好的身價。」

而南英打線把握3局上攻勢，保送、失誤後，吳念哲敲出安打加上失誤攻下2分，到了9局上，再以2次觸身球、2次失誤再添1分保險，最終以2分差獲勝。