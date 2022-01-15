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木棒聯賽／復出首次先發 黃保羅飆速148公里
110學年度高中木棒聯賽第二階段，平鎮高中續保不敗之身，以8：1在8局提前擊敗壽山高中，跨屆44連勝延續中，同樣在第二階段取得2勝晉級的還有陽明高中、南英商工以及三民高中，明天16強隊伍將全數出爐。
高一獲得球探關注的平鎮強投黃保羅去年因傷休養，在木棒聯賽首次復出先發登板，今天對上壽山高中用57球投了3.2局，被敲3支安打、丟掉1分，最快球速來到148公里；接手的王彥恩以4.1局無失分表現拿下勝投。
平鎮打線的火力支援依舊足夠，全場敲出12支安打，包括黃冠倫在2局上先馳得點的陽春砲，比賽後段也不斷添分，8局上的4分大局將比數拉開到提前結束分差，黃冠倫全場2安打、2打點、2得分，第三棒的田子杰則有單場3安猛打賞演出。
平鎮本屆至今6連勝、木棒聯賽跨屆44連勝，確定晉級16強，第三階段預計將在2月19日開打，農曆年後繼續挑戰四連霸壯舉。
另外今天三民高中以12：2擊敗大理高中、陽明高中4：1擊敗善化高中、南英商工3：1擊敗東大體中，三隊也都在第二階段取得兩勝晉級；C組、G組的屏東高中、麥寮高中都吞下兩敗，也讓同組的穀保家商、普門中學、北科附工、東石高中確定晉級。
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