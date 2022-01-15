日職／王柏融赴日備戰「準備好了」 感謝台灣給養分

「大王」王柏融今年續戰日職，他在今天下午啟程飛往日本，休賽季在台灣度過兩個多月，他形容是自己重要的養分來源，期許在新的一年裡不設限的發光發熱。

王柏融走完第一紙與火腿隊的3年合約，獲得1年續約，今年要展開在日職的第4個賽季，他在今天飛往日本，準備投入2月1日展開的春訓。

王柏融透過紛絲團留言，「返台的休假時間過得好快，一眨眼就已經到了最後一天。每一次回台灣放假，都讓我感到非常的開心，可以如往日在台灣生活那樣，吃上最道地的台灣小吃。有更多時間能和前輩切磋交流、好友們的和樂聚會、家人的溫暖陪伴。」

他表示，季外的兩個多月，除了放鬆、休息外，也持續自我鍛鍊、回顧檢視去年狀況，他自信喊話：「我想人生裡，或許本來就是充滿挫折與困難。但我已經準備好了！」王柏融感謝親朋好友在這兩個多月的陪伴，以及始終相信他的球迷，期許自己在新的一年發光發熱。

王柏融在去年10月底返台，12月中旬曾出席公開活動，當時回顧旅日生涯，他吐露前3年確實不算順利，遇到各種難題，要在這當中堅強、不放棄，「很不容易可以來到這裡，不要因為失敗與挫折就想回台灣，這樣對自己是很不負責任的事情。」也更堅定再戰、證明自己的決心。