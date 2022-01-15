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木棒聯賽／林佳緯開轟 穀保6連勝維持不敗

中央社 / 台北15日電
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續展開，新北市穀保家商15日與雲林縣麥寮高中交手，穀保林佳緯（中）開轟，單場3安3打點，助隊以10比0、5局奪勝。 圖／學生棒球聯盟提供
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續展開，新北市穀保家商15日與雲林縣麥寮高中交手，穀保林佳緯（中）開轟，單場3安3打點，助隊以10比0、5局奪勝。 圖／學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽穀保家商今天與麥寮高中交手，穀保4棒林佳緯開轟，單場3安3打點，穀保投打發揮，終場以10比0、5局拿下勝利，目前在木棒聯賽6戰全勝、維持不敗。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段比賽昨天開打，穀保家商與普門中學、麥寮高中同組，穀保昨天沒有賽程，今天與麥寮高中交手。

穀保派出投手馮皓先發，總計用55球投3局，被敲出4支安打，投出8次三振，邱緯綸4局接手中繼，投1局連飆3K，張峻瑋後援1局，沒有被敲出安打，投出2次三振，穀保3任投手聯手飆出13次三振、沒有失掉分數。

穀保1局就有攻勢，靠著單局6安、2保送、1次守備失誤，一口氣打了12人次，攻下7分大局，林佳緯1局敲出安打，2局敲出陽春砲，3局再敲安打，送回團隊第9分，穀保4局靠著四壞保送、失誤、安打，多添1分保險分。

林佳緯從高一開始就是球隊的4棒人選，打擊穩定性優於同齡生，高一全壘打產量就多，但升上高二後，一直沒能開轟，也越打越急，在去年底黑豹旗青棒賽後碰到一段小低潮，後來富邦U18棒球賽時慢慢調整找回好手感，今天比賽終於開轟。

麥寮昨天不敵普門中學，今天輸給穀保吞下2敗、無緣晉級，穀保明天與普門交手，第3階段比賽農曆年後2月19日開打。

穀保家商 普門中學

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