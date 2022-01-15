木棒聯賽／黃冠倫開轟、王彥恩好投 平鎮維持不敗

高中木棒聯賽平鎮高中今天再度與壽山高中交手，平鎮黃冠倫開轟，王彥恩後援4.1局無失分、好投壓制，率隊以8比1拿勝，平鎮目前為止本屆賽事6連勝、維持不敗。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段比賽昨天開打，24支球隊分8組比賽，每組3隊、取前2名晉級第3階段（16強）。平鎮高中第一階段與壽山高中交手，以6比1拿下勝利，第2階段又分在同組，今天兩隊再度碰頭。

平鎮派出投手黃保羅先發，2局被首名打者敲出二壘打，1人出局後再被敲出安打失掉1分，3局讓對手3上3下，4局2人出局後被敲安打、提前退場，由王彥恩接替後援。

黃保羅今天總計用57球投3.2局，被敲出3支安打，投出1次四壞保送，失掉1分責失分，王彥恩後援好投，用49球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分。

平鎮2局上靠著黃冠倫陽春砲先馳得點，壽山2局下追分、1比1扳平比數，平鎮6局再起攻勢，靠著田子杰安打、曾子祐三壘打送回超前分，再靠著捕逸跑回團隊第3分。

平鎮7局拿下1分，8局靠著單局4安、1次保送、對手1次守備失誤，一口氣打了一輪攻下4分、拉開領先差距；平鎮第一階段4戰全勝，第2階段2連勝，本屆木棒聯賽6戰全勝、沒有敗績。