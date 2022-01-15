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中職／日媒幫台日交流賽想備案 旅日台將可以自組一隊

聯合新聞網 / 綜合報導
若台日交流賽因疫情打不成，日媒《夕刊富士》則靈機一動幫主辦方想出備案，就是可以找旅日台將包含王柏融、陳偉殷、吳念庭、陽岱鋼、張奕、宋家豪等人自組一隊。 聯合報系資料照
若台日交流賽因疫情打不成，日媒《夕刊富士》則靈機一動幫主辦方想出備案，就是可以找旅日台將包含王柏融、陳偉殷、吳念庭、陽岱鋼、張奕、宋家豪等人自組一隊。 聯合報系資料照

原定於三月舉行的台日職棒交流賽，目前因疫情升溫緣故，能否順利舉行仍未知，預計要等到農曆年前才能底定。而日媒《夕刊富士》則靈機一動幫主辦方想出備案，可以找旅日台將自組一隊，日本再另組一隊一起比賽。

由於目前疫情嚴峻，即便中職聯隊計畫採取團進團出、方便掌控人數的「泡泡模式」，前往日本參賽，但日本至2月底都嚴禁外國人入境，若前往比賽需徵求日本相關單位核准，中職也須繳交返台後的隔離計畫給指揮中心。要趕在台日賽開打前，完成這些繁瑣程序，似乎有點急促。

但日媒也突發奇想，提出補救方案。若到時中職聯隊真的無法前往日本，建議中職可以請旅日台將另組一隊，包括王柏融、陳偉殷、吳念庭、陽岱鋼、張奕、宋家豪等，再加上一些日本球員就能自行一隊，與日本隊像是西川遙輝、中田翔、大山悠輔、清宮幸太郎、小林誠司、根尾昂等，來一場經典交流賽。

而文末也點出，這場台日交流賽，對日本全國極關重要，畢竟這是資深教練栗山英樹接掌武士隊兵符的關鍵首戰。同時日本能藉此交流賽大賺一波，像是電視轉播權、權利金與門票，都能帶來可觀的收入，所以應該不會輕易地取消。

日本 疫情

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