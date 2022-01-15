中職／一軍僅投兩場對球迷很抱歉 余謙低潮感謝王建民陪伴

中信兄弟備受期待的年輕投手余謙，去年5月升上一軍後，僅出賽兩場就受傷病所困，暫時停機，直到10月底才重返二軍投手丘。對於去年的低迷表現，余謙難掩落寞神情，並表示對球迷感到很抱歉。

去年5月生涯首度登上一軍的余謙，面對悍將拿下首勝後，第二戰卻遭逢變故，面對味全龍僅投1.1局失掉4分就黯然退場。下二軍後因手肘問題，教練團要他暫時停機，好好休養，直到去年10月底才重返二軍賽場。

傷癒復出的余謙表示，受傷期間都是跟著投手教練王建民做機制訓練，並感謝學長王凱程、王建民會在自己低潮時給予鼓勵，「雖然難免會有別人可以投滿整季，為什麼我不行的悲觀想法，但凱程學長跟我說我還年輕，一定還有機會。王建民學長則是要我放開心房，不要把負面情緒帶到球場。」

對於2021球季的悲慘表現，余謙也對球迷們感到愧歉表示，「因為只在一軍出賽二場，這兩戰表現還差距這麼大。很想跟球迷說聲抱歉，讓他們失望了」。但他也感謝長久以來球迷的支持，「在投不好時候，球迷都會給我鼓勵，成為我持續前進進的動力，真的辛苦他們了。」

備戰新球季的余謙，也在休賽季進行體能加強訓練，並為自己設下目標，至少要能進到先發名單上，把去年沒投到的都補回來。