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中職／老同學重逢首周 詹智堯看王勝偉的吵「可接受範圍」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王勝偉報到富邦悍將隊首周，帶來超強生命力，昔日大學同學、現在以教練兼選手投效悍將的詹智堯都感受到了。 截圖自悍將粉絲團
王勝偉報到富邦悍將隊首周，帶來超強生命力，昔日大學同學、現在以教練兼選手投效悍將的詹智堯都感受到了。 截圖自悍將粉絲團

王勝偉報到富邦悍將隊首周，帶來超強生命力，昔日大學同學、現在以教練兼選手投效悍將的詹智堯笑說：「有他在就有歡樂，讓大家練球多點笑容，這是好事啦！」

悍將重訓營第2周在昨天結束，和首周的最大差異就是多了戰力外名單網羅選手加入，王勝偉、陽耀勳在打擊練習時與高國輝、高孝儀、陳聖平同組，二老一搭一唱，王勝偉遇到打到牆前的球時，還會宣稱：「蛤！只用腳趾頭的力量就打那麼遠」，讓現場氣氛超歡樂。

詹智堯在隔壁組負責餵球，被問到與老同學相逢第1周，是否已經感受到王勝偉很吵，他說：「那是一定的，有他在就有歡樂，這是好的啦！大家練球可以多點笑容、多點歡樂，球隊氣氛好，大家來球場也會很歡樂。」至於會不會吵到太over？詹智堯笑說：「還在可以接受的範圍」。

這是詹智堯生涯首度以教練身分投入的春訓，他坦言有很大的不同，「選手就是把自己做好就好，教練要看每個選手需要修正的地方，安排他們怎麼修正，讓他們在表現上可以更好。」他認為適應沒有問題，教練團都是熟悉的人，且前年在樂天桃猿隊就有擔任助教的經驗，「大概都理解教練要注意的東西。」

他近兩周都在協助選手訓練完成後，繼續自己的選手訓練，雖要花兩份的心力，但他樂在其中，「團體訓練就盡量輔助他們，我自己的時間再去做自己的訓練。」

王勝偉 詹智堯 樂天桃猿

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