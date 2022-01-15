中職／布雷克分享旅台經驗 形容兄弟是「台灣版洋基」

統一獅隊洋投布雷克去年以17勝登頂中職勝投王，還獲加拿大媒體The Canadian Baseball Network選為年度最佳旅外投手，他在與獅隊續約完成後的隔天，接受該媒體訪問，分享旅韓、旅台經驗，形容中信兄弟隊就像是「CPBL的洋基隊」，也對於再返中職表達期待。

布雷克於5日完成續約，隔天正好接受該媒體的Podcast節目訪問、於本周播出，他在訪談中被問到2020年隨獅隊奪冠的感覺，他提到獅隊上半季還是墊底（實為第3），而獅隊是中職歷史最悠久的球隊，也擁有很多死忠粉絲，對於這樣的成績也感到失望，但中職取得總冠軍門票的方式為上、下半季冠軍，因此還有捲土重來的機會，獅隊在下半季換上3名新洋投再戰。

布雷克表示，「獅隊原本不被看好，但球隊在下半季扭轉了局面，我記得我們滿多時候處於第一的位置，也打下了很強的氣勢，大家開始意識到我們或許可以打出些不一樣的東西。」

獅隊在總冠軍賽遇到兄弟，布雷克解釋：「他們就像是CPBL的洋基隊，在過去9年打了8次總冠軍賽之類的。」獅隊該年從1勝3敗的絕境中逆轉，他形容：「就像是故事一般，真的是很酷的經驗，但可惜的是，我在總冠軍賽結束後就要回家，所以沒有參與到封王遊行。」

他也被問「大醫生」綽號的由來，布雷克解釋自己在韓職時，球隊以他的姓氏韓文（다익손）登錄，在中文的發音近似「大醫生」；他也提到，韓文為24個字母組成，只要知道發音，他能讀大部分的標示，但在中文學習上相對困難許多，帶給他更大的挑戰。

布雷克在與獅隊簽約完成後進行這集錄音，他也提到在離台前獅隊就表達希望他能歸隊，他未馬上答應，是因還在衡量是否有韓職、日職、美職小聯盟的機會，「我想保持各種選項選項開放」，確定連續第3年登台效力，布雷克說：「我很開心可以回到台灣，這一定會是另一個很棒的球季。」