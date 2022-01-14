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木棒聯賽／24強好激烈 8戰5場1分差勝負

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
高中木棒聯賽，三民高中先發投手周彥農。圖／學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽，三民高中先發投手周彥農。圖／學生棒球聯盟提供

110學年度高中木棒聯賽第二階段今天開打，進入24強打得糾纏，單日8場賽事有5場是1分差比賽，三民高中、南英商工、美和高中都靠再見安打贏球。

三民高中以3：2擊敗彰化藝中，除了先發投手周彥農完投9局失2分（非自責），洪敏暘再見安打很關鍵。

三民在4局下靠著高恆恩安打先馳得點，不過8局上三民守備出現亂流，反讓彰藝攻下2分超前。

8局下彰藝推出王牌投手沙子宸，守住8局下三壘有人危機後，在9局出現亂流，一壘有人、2出局被三民郭俊麟掃出三壘安打扳平，下一棒洪敏暘補上再見安打。

洪敏暘敲出高中第一次再見安打，洪敏暘表示，聽教練的話確實擊球就好，「郭俊麟敲出追平分安打後，我也不想輸，先前曾在金龍盃輸給彰藝，想要回來。」

立德棒球場兩場賽事也都以再見安打收場，南英商工與興大附農激戰到10局，南英靠著李韋融再見安打，以3：2勝出；美和高中則是有任以謙在9局下的再見安打，以5：4逆轉擊退嘉義高中。

而陽明高中雖然在9局上被崇義高中追平，但9局下崇義出現投手暴傳失誤，陽明反以8：7拿下勝利。

普門中學則是在先發投手呂昱廷8局失4分（2分自責）帶領下，以5：4擊敗麥寮高中，搶下關鍵一勝。

普門總教練洪榮宏表示，呂昱廷是目前最穩定的投手，球速雖然138到140公里之間不算特別快，不過球路多、控球好，遇到狀況不會慌，自高一就是極力栽培的投手，今天投到後面指甲有點裂掉，改變配球讓他搶好球數就好。

高中木棒聯賽，三民高中洪敏暘敲出再見安打。圖／學生棒球聯盟提供
高中木棒聯賽，三民高中洪敏暘敲出再見安打。圖／學生棒球聯盟提供

普門中學 郭俊麟

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