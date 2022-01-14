木棒聯賽／平鎮跨屆43連勝 上次木聯輸球1401天前

110學年度高中木棒聯賽第二階段今天開打，平鎮高中挾著第一階段的4連勝，今天又以7：0在7局提前擊敗西苑高中，上一次在木棒聯賽輸球已是1401天前，迄今拿下43連勝。

平鎮今年在木棒聯賽除了首戰打滿9局才以6：1獲勝，接下來4場都是提前擊敗對手，挑戰四連霸的氣勢很強。

平鎮上一次在木棒聯賽輸球已是2018年3月5日的的四強賽敗給穀保家商，但該屆季軍戰8：1擊敗成德高中開始，就未曾輸球，2019年的107學年度賽事開始拉下三連霸，分別是12勝、12勝、13勝，加上今年已經跨屆43連勝。

今日的平鎮對上西苑之戰，先發投手派出陽東益之子陽念希，他也繳出6局僅被敲1支安打、無失分的好投，另有3次三振、2次保送，接手的林詔恩後援1局也無失分。

平鎮打線全場敲出8支安打，其中在黃勇傳、田子杰、曾子祐、張趙紘，4人各敲2安，第一分是靠暴投進帳，但接下來田子杰敲回2分打點，張趙紘也貢獻2分打點。